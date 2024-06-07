США закликали Китай взяти участь у Глобальному саміті миру щодо України

Вашингтон заохочує Пекін взяти участь у запланованому на середину червня Глобальному саміті миру щодо України, який має пройти у Швейцарії.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Reuters .

За словами речника Держдепартаменту США у розмові з журналістами під час брифінгу, Вашингтон оцінює, що така присутність Китаю на заході була б "корисною".

"Ми, звичайно, заохочували б Китай взяти участь у цьому саміті. Вони були присутні на попередніх версіях саміту. Ми думали, що їхня присутність була корисною. Ми вважаємо, що їхня присутність була б корисною тут", - сказав чиновник.

Відповідне звернення прозвучало на тлі минулих заяв Китаю, що він прагне триматися осторонь запланованого заходу в Швейцарії, оскільки Росія не була запрошена на саміт.

Також представник Держдепу зазначив, що Китай повинен вжити заходів щодо компаній, які, за словами Вашингтона, допомагають оборонно-промисловій базі країни-агресора Росії.

Речник додав, що це було б "ще більш корисним".

Саміт миру та позиція Китаю

Нагадаємо, 15-16 червня у місті Бюргеншток відбудеться перший Глобальний саміт миру, що був ініційований спільними зусиллями України та Швейцарії, для пошуку мирного розв'язання російської війни та запобігання майбутній військовій агресії.

Станом на зараз відомо, що у заході підтвердили участь 107 країн і міжнародних організацій.

Раніше Китай оголосив, що не братиме участі у саміті миру через відсутність Росії. Своєю чергою в МЗС України заявили, що участь високого представника Китаю у саміті миру могла б стати гарною нагодою, щоб зробити практичний внесок у досягнення миру в Україні.

Крім того, стало відомо, що 5 червня у Пекіні відбулися політичні консультації між Україною та Китаєм на рівні заступників голів МЗС. Серед обговорених тем був і майбутній Глобальний саміт миру у Швейцарії.

Додамо, днями генеральний секретар НАТО Єнс Столтенберг розкритикував Пекін за бойкот цього заходу.