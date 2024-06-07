Президент Швейцарии: Россия может принять участие в конференции по итогам саммита мира

Российская Федерация будет иметь возможность принять участие в конференции по итогам саммита мира.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на президента Швейцарии Виолу Амхерд, цитируемую ZDF.

Как отметила Амхерд, саммит мира является лишь прелюдией к дальнейшим переговорам.

"Нам ясно, что мы не подпишем мирное соглашение в конце конференции", - заявила она.

По ее словам, для заключения мира необходимо, чтобы обе стороны сидели за столом переговоров. Также она добавила, что Россия сможет принять участие в конференции по итогам саммита мира.

Саммит мира

Заседание состоится уже с 15 по 16 июня на территории Швейцарии. На повестке дня будет украинская формула мира, которая должна поспособствовать завершению войны на справедливых условиях. По состоянию на сейчас известно, что в мероприятии подтвердили участие более сотни стран и международных организаций.

Ранее Китай объявил, что не будет участвовать в саммите мира из-за отсутствия России. Впрочем, недавно состоялись консультации с Пекином на уровне заместителей глав МИД, во время которых обсуждали предстоящую конференцию.