ua en ru
Пт, 07 июня News Daily Styler Travel
Война России с Украиной Контрнаступление ВСУ Зеленский заявления Переговоры России и Украины Беженцам Лица Войны
News Новости Украины Война России с Украиной Мир Политика Происшествия Общество Экономика Финансы Энергетика Инфраструктура Tech Спорт Пресс-релизы
Daily Статьи Интервью Мнения Лонгриды Lite Auto Realty
Styler Жизнь Персоны Происшествия Новости науки Курьезы Новости спорта Телешоу Фильмы и сериалы Война Нужна помощь Наши авторы
Travel Беженцам Новости авиации Отдых в Украине Отдых за рубежом Путеводители Личный опыт Уикенд Мнения

Президент Швейцарии: Россия может принять участие в конференции по итогам саммита мира

Пятница 07 июня 2024 13:20
UA EN RU
Президент Швейцарии: Россия может принять участие в конференции по итогам саммита мира Фото: Виола Амхерд, президент Швейцарии (Getty Images)
Автор: Сергей Пышкин

Российская Федерация будет иметь возможность принять участие в конференции по итогам саммита мира.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на президента Швейцарии Виолу Амхерд, цитируемую ZDF.

Как отметила Амхерд, саммит мира является лишь прелюдией к дальнейшим переговорам.

"Нам ясно, что мы не подпишем мирное соглашение в конце конференции", - заявила она.

По ее словам, для заключения мира необходимо, чтобы обе стороны сидели за столом переговоров. Также она добавила, что Россия сможет принять участие в конференции по итогам саммита мира.

Саммит мира

Заседание состоится уже с 15 по 16 июня на территории Швейцарии. На повестке дня будет украинская формула мира, которая должна поспособствовать завершению войны на справедливых условиях. По состоянию на сейчас известно, что в мероприятии подтвердили участие более сотни стран и международных организаций.

Ранее Китай объявил, что не будет участвовать в саммите мира из-за отсутствия России. Впрочем, недавно состоялись консультации с Пекином на уровне заместителей глав МИД, во время которых обсуждали предстоящую конференцию.

Срочные и важные сообщения о войне России против Украины читайте на канале РБК-Украина в Telegram.

Читайте РБК-Украина в Google News
Российская Федерация Швейцария Война в Украине
NEWS
Олещук рассказал об отражении российской комбинированной атаки этой ночью
Олещук рассказал об отражении российской комбинированной атаки этой ночью
DAILY
Непростое лето и три сценария на осень. Сможет ли Украина спасти энергетику и не допустить блэкаут
Данила Крамаренкообозреватель РБК-Украина Непростое лето и три сценария на осень. Сможет ли Украина спасти энергетику и не допустить блэкаут