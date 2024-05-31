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МЗС Китаю про саміт миру: Пекін не братиме участі, оскільки його вимоги не виконані

П'ятниця 31 травня 2024 11:55
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МЗС Китаю про саміт миру: Пекін не братиме участі, оскільки його вимоги не виконані Фото: в МЗС Китаю відповіли щодо участі на Саміті миру (Getty Images)
Автор: Сергій Пишкін

Китаю важко брати участь у саміті миру, який пройде у Швейцарії, оскільки вимоги Пекіна не були враховані.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на речницю Міністерства закордонних справ (МЗС) Китаю Мао Нін під час пресконференції, яку цитує місцеве видання The Paper.

Як відзначила Нін, серед вимог Пекіну була рівноправна участь, як Росії, так й України на саміті миру, а також чесне обговорення "всіх мирних планів".

Вона додала, що вимоги є нібито справедливими й не спрямовані проти жодної зі сторін. Втім, через ігнорування пропозицій Китаю, Пекіну "важко брати участь у зустрічі".

"Ми поінформували відповідні сторони про міркування та занепокоєння Китаю. Ми продовжуватимемо сприяти миру та переговорам по-своєму, підтримувати комунікацію з усіма сторонами та спільно створювати умови для політичного врегулювання "української кризи", - додала вона.

Саміт миру у Швейцарії

Саміт миру пройде у Швейцарії з 15 по 16 червня. Загалом участь візьмуть більше 150 країн, серед яких немає Російська Федерація. Країні-терористу дозволять відвідати вже наступні засідання.

Зокрема нещодавно президент Володимир Зеленський публічно запросив до участі американського та китайського колег Джо Байдена й Сі Цзіньпін.

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