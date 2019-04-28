Президент Шри-Ланки запретил несколько местных исламистских групп

Президент Шри-Ланки Майтрипала Сирисена в субботу, 27 апреля, издал указ, который запрещает деятельность местных исламистских группировок "Национальный таухид Джамаат" и "Джаммиятул Миллату Ибрагим". Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Reuters.

Как сообщается, запрещенные группировки подозреваются в совершении серии терактов, которые недавно произошли в столице страны Коломбо и еще нескольких городах.

По словам пресс-секретаря президента, данный указ также предоставляет право конфисковать имущество запрещенных экстремистских группировок.

Напомним, ранее в городе Тринкомали (Шри-Ланка) правоохранители задержали мужчину, который имел с собой 6,5 килограммов взрывчатки. Мужчину подозревают в организации теракта.

Ранее РБК-Украина сообщало, что правоохранители задержали трех человек с взрывчаткой недалеко от железнодорожной станции в Коломбо. У задержанных был изъят 1 кг взрывчатого вещества С-4.

Отметим, 21 апреля утром на Шри-Ланке произошла серия взрывов в католических храмах во время пасхальной службы. Взрывы произошли в храмах в Коччикаде (Западная провинция), Катувапитье, а также в отелях Shangri La, Cinnamon Grand и Kingsbury Hotel в Коломбо.

Кроме того, 26 апреля на востоке Шри-Ланки в городе Калмунай прогремели еще три взрыва. В частности, во время рейда в районе Саинда-Маруду в городе Калмунай полиция была вынуждена вступить в перестрелку.