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На Шри-Ланке вблизи ж/д станции задержали трех человек со взрывчаткой

Новости » Общество    26.04.2019 - 21:55
На Шри-Ланке вблизи ж/д станции задержали трех человек со взрывчаткой
Иллюстративное фото (twitter.com/chesh)

У задержанных был изъят 1 кг взрывчатого вещества С-4

Правоохранители на Шри-Ланке задержали трех человек со взрывчаткой недалеко от железнодорожной станции в Коломбо. Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Daily mirror.

Сообщается, что у задержанных был изъят 1 кг взрывчатого вещества С-4.

Напомним, 21 апреля утром на Шри-Ланке произошла серия взрывов в католических храмах во время пасхальной службы. Взрывы произошли в рамах в Коччикаде (Западная провинция), Катувапитье, а также в отелях Shangri La, Cinnamon Grand и Hotel Kingsbury в Коломбо.

Сегодня на востоке Шри-Ланки в городе Калмунай прогремели три взрыва.  В частности, во время рейда в районе Саинда-Маруду в городе Калмунай полиция была вынуждена вступить в перестрелку. На месте операции произошло три взрыва.

РБК-Украина сообщало, что генеральный директор службы здравоохранения Шри-Ланки опроверг информацию о количистве жертв в следствии терактов 21 апреля. Число погибших в пасхальное воскресенье на Шри-Ланке сократилось до 253 человек.

В результате терактов на Шри-Ланке погибли граждане США, Дании, Китая, Японии, Пакистана, Марокко, Индии и Бангладеш. Украинцев среди пострадавших и погибших нет. 

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