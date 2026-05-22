Президент Сербії оголосив про плани провести дострокові вибори до парламенту

Президент Сербії Александар Вучич заявив про плани провести дострокові парламентські вибори. Вони можуть відбутися в період з кінця вересня до середини листопада.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Bloomberg.
"Вибори відбудуться в період з вересня по листопад, тобто з кінця вересня до середини листопада", - сказав Вучич державному телеканалу RTS.
Bloomberg зазначає, що вибори до 250-місцевого парламенту можуть стати п'ятими в Сербії за десятиліття і четвертими, які будуть проведені достроково. Партія Вучича зі свого боку домінує на виборах із 2012 року.
Нагадаємо, що Сербію сколихнули студентські протести, які розпочалися після обертання даху залізничного вокзалу 2024 року, через що загинули 16 людей. Станом на зараз країна стикається з антиурядовими протестами вже понад рік.
Зі свого боку опозиційні партії та активісти звинувачують уряд у корупції та некомпетентності.
