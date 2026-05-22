Президент Сербии объявил о планах провести досрочные выборы в парламент

Президент Сербии Александар Вучич заявил о планах провести досрочные парламентские выборы. Они могут состоятся в период с конца сентября до середины ноября.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Bloomberg.
"Выборы пройдут в период с сентября по ноябрь, то есть с конца сентября до середины ноября", - сказал Вучич государственному телеканалу RTS.
Bloomberg отмечает, что выборы в 250-местный парламент могут стать пятыми в Сербии за десятилетие и четвертыми, которые будут проведены досрочно. Партия Вучича в свою очередь доминирует на выборах с 2012 года.
Напомним, что Сербию потрясли студенческие протесты, которые начались после обращения крыши железнодорожного вокзала в 2024 году, из-за чего погибли 16 человек. По состоянию на сейчас страна сталкивается с антиправительственными протестами уже более года.
В свою очередь оппозиционные партии и активисты обвиняют правительство в коррупции и некомпетентности.
Также мы писали, что в середине августа 2025 года между митингующими и полицией возникли столкновения. В результате случившегося пострадали 6 сотрудников полиции и были задержаны 38 человек.