Президент Румунії анонсував свій візит до Києва

Фото: Нікушор Дан (GettyImages)
Автор: Наталія Кава

Президент Румунії Нікушор Дан планує відвідати восени Київ на запрошення українського колеги Володимира Зеленського.

Як повідомляє РБК-Україна, про це він написав у Twitter.

"Я прийняв запрошення президента Зеленського відвідати Київ цієї осені", - написав він.

Також він наголосив на необхідності тривалого миру в Україні та припиненню щоденних обстрілів Росії.

Дан зазначив, шо Румунія підтримує і зусилля президента США Дональда Трампа щодо припинення вогню, а мир має бути досягнутий за столом переговорів з Україною.

"Угода має бути справедливою, довготривалою та сталою. Румунія підтримує суверенітет, незалежність та територіальну цілісність України. Як сусід та партнер, Румунія продовжуватиме підтримувати Україну в усіх зусиллях щодо досягнення справедливого миру для народу Україн", - написав президент Румунії.

За його словами, безпека України тісно пов'язана з безпекою Чорного моря та безпекою Європи.

 

Раніше ми писали про те, що на початку серпня Україна, Молдова та Румунія погодили створення регіонального кіберальянсу. Він допоможе країнам боротися з кіберзагрозами, які генерує російський режим.

Нагадаємо, нещодавно міністр закордонних справ Румунії Оана-Сільвія Цою відвідала Київ. Вона провела низку зустрічей та серед іншого відвідала дитячу лікарню "Охматдит", яку понад рік тому атакувала Росія.

