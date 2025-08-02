Україна, Румунія та Молдова створять регіональний кіберальянс: що відомо

Україна посилює лідерство у сфері кібербезпеки. Зокрема, за участі Румунії та Молдови буде створено регіональний кіберальянс.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на сайт Ради національної безпеки і оборони України.

Зокрема, 30 липня в Чернівцях відбулися консультації щодо створення кіберальянсу. Його мета полягає у практичній взаємодії у протидії кібер та гібридним загрозам, насамперед з боку Росії.

Крім того, він посилить співпрацю України, Румунії та Молдови:

в обміні інформацією про кіберзагрози;

спільній розробці та впровадженні рішень на основі штучного інтелекту;

підготовці фахівців, зокрема для проведення спільних заходів кібероборони;

підвищенні стійкості критичної інфраструктури та захисті демократичних інституцій.

Як зазначили в РНБО, серед керівних принципів альянсу передбачається можливість спільної відповіді та реагування на кібератаки, що створюють загрози для нацбезпеки союзників.

Крім того - це відкритість, як передбачає можливість приєднання нових учасників серед країн, які поділяють спільні демократичні цінності і стратегічні пріоритети.

"Росія як країна-терорист використовує кіберпростір для реалізації загроз безпеці та стабільності демократичного світу. Альянс стане платформою, що дозволить посилити колективну кібербезпеку країн-учасниць та виробити дієві механізми протидії цим загрозам", - заявила Наталія Ткачук, секретар НКЦК.

У свою чергу Чернівецька ОВА виступила з ініціативою надати організаційну базу для розвитку альянсу, створивши регіональний центр кібербезпеки.

Глава ОВА Руслан Запаранюк підкреслив, що це дозволить посилити кібербезпеку як на регіональному, так в на міжнаціональному рівні. Також це сприятиме концентрації передової експертизи та стратегічного зростання в області.

Під час консультацій готовність долучитися до формування альянсу висловив голова Держспецзв'язку Олександр Потій. Він наголосив на важливості посилення кіберстійкості регіонів.

Тим часом представник МЗС України заявив про актуальність створення нових дієвих механізмів міжнародної взаємодії у сфері кібербезпеки та розвитку кібердипломатії.

"Формування кіберальянсу стане важливим кроком на виконання домовленостей Президентів України, Румунії та Молдови за результатами четвертого саміту Україна - Південно-Східна Європа", - резюмували у РНБО.