Президент Румынии анонсировал свой визит в Киев

"Я принял приглашение президента Зеленского посетить Киев этой осенью", - написал он.

Также он отметил необходимость длительного мира в Украине и прекращению ежедневных обстрелов России.

Дан отметил, что Румыния поддерживает и усилия президента США Дональда Трампа по прекращению огня, а мир должен быть достигнут за столом переговоров с Украиной.

"Соглашение должно быть справедливым, долговременным и устойчивым. Румыния поддерживает суверенитет, независимость и территориальную целостность Украины. Как сосед и партнер, Румыния будет продолжать поддерживать Украину во всех усилиях по достижению справедливого мира для народа Украины", - написал президент Румынии.

По его словам, безопасность Украины тесно связана с безопасностью Черного моря и безопасностью Европы.