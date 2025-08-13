RU

Президент Румынии анонсировал свой визит в Киев

Фото: Никушор Дан (GettyImages)
Автор: Наталья Кава

Президент Румынии Никушор Дан планирует посетить осенью Киев по приглашению украинского коллеги Владимира Зеленского.

Как сообщает РБК-Украина, об этом он написал в Twitter.

"Я принял приглашение президента Зеленского посетить Киев этой осенью", - написал он.

Также он отметил необходимость длительного мира в Украине и прекращению ежедневных обстрелов России.

Дан отметил, что Румыния поддерживает и усилия президента США Дональда Трампа по прекращению огня, а мир должен быть достигнут за столом переговоров с Украиной.

"Соглашение должно быть справедливым, долговременным и устойчивым. Румыния поддерживает суверенитет, независимость и территориальную целостность Украины. Как сосед и партнер, Румыния будет продолжать поддерживать Украину во всех усилиях по достижению справедливого мира для народа Украины", - написал президент Румынии.

По его словам, безопасность Украины тесно связана с безопасностью Черного моря и безопасностью Европы.

 

 

Ранее мы писали о том, что в начале августа Украина, Молдова и Румыния согласовали создание регионального киберальянса. Он поможет странам бороться с киберугрозами, которые генерирует российский режим.

Напомним, недавно министр иностранных дел Румынии Оана-Сильвия Цою посетила Киев. Она провела ряд встреч и среди прочего посетила детскую больницу "Охматдет", которую более года назад атаковала Россия.

