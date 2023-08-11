Проросійському президенту Республіки Сербської Додіку загрожує до 5 років в'язниці: подробиці

Про це заявила прокуратура Боснії і Герцеговини, повідомляє РБК-Україна з посиланням на Reuters .

Зазначається, що будь-який чиновник у Боснії, який не виконує рішення міжнародного Високого представника або якимось чином перешкоджає йому, може бути поміщений до в'язниці на строк від шести місяців до п'яти років згідно з правилами, запровадженими для запобігання скочування країни до війни.

За останні два роки Додік спробував відокремити регіон, де переважають серби, від Боснії, і неодноразово критикував своїх політичних опонентів і західних послів у країні, де під час конфлікту 1992-1995 років загинуло приблизно 100 000 осіб.

Що саме зробив президент Республіки Сербської

Додік, який має тісні зв'язки з Росією, минулого місяця підписав два закони, які були відкликані посланцем миру Крістіаном Шмідтом. Він уточнив, що вони суперечать конституції Боснії та умовам мирної угоди.

Один закон припиняв дію постанов конституційного суду Боснії, а другий припиняв публікацію указів і законів посланника миру в офіційному віснику Сербської Республіки.

Додіку висунули обвинувачення

Державний обвинувач повідомив, що обвинувачення висунуто і директору газети Мілошу Лукічу.

"Прокуратура Боснії і Герцеговини висунула Мілораду Додіку і Мілошу Лукичу обвинувачення у злочинному діянні щодо невиконання рішень Високого представника", - заявили в прокуратурі, додавши, що обвинувачення скеровано до державного суду для підтвердження.

Позиція Додіка щодо війни РФ в Україні

Раніше Додік заявив послу України в Хорватії й Боснії та Герцеговині Василю Кириличу, що він більше не бажана особа в Республіці Сербській.

Крім того, ми повідомляли, що Додік підтримав анексію Росією українських територій.