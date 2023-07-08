Проросійський президент Республіки Сербської Додік може втратити посаду, - ЗМІ

Високий представник Боснії і Герцеговини Крістіан Шмідт може вже сьогодні зняти з посади президента Республіки Сербської Мілорада Додіка через сепаратистські ініціативи.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Ljudski ,

У п’ятницю Додік, попри застереження Високого представника БіГ, підписав відверто сепаратистський закон про відмову публікації в Республіці Сербській актів і законів Боснії й Герцеговини.

Цей крок, який на практиці означає, що видані органами БіГ рішення не виконуватимуться на території Республіки Сербської, що суперечить конституції БіГ та є кримінальним злочином.

"У наступні 24 години можна очікувати, що Високий представник Крістіан Шмідт замінить Мілорада Додіка", - пише видання, додаючи, що звільнення також загрожує новопризначеному керівнику офіційного вісника Республіки Сербської.

Водночас уже після публікації новини сам Додік заявив, що подав "кримінальні позови" проти Шмідта й директора Офіційного вісника Боснії і Герцеговини через нібито зловживання ними владою.

Позиція Додіка щодо війни РФ в Україні

Раніше Додік заявив послу України в Хорватії й Боснії та Герцеговині Василю Кириличу, що він більше не бажана особа в Республіці Сербській.

Крім того, ми повідомляли, що Додік підтримав анексію Росією українських територій.

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