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США ввели санкції проти дітей президента Республіки Сербської Додіка

П'ятниця 20 жовтня 2023 18:40
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США ввели санкції проти дітей президента Республіки Сербської Додіка Фото: президент Республіки Сербської Мілорад Додіка (Getty Images)
Автор: Валерія Поліщук

Сполучені Штати запровадили санкції проти двох фізичних і чотирьох компаній, що становлять основну частину патронажної мережі президента Республіки Сербської Мілорада Додіка.

Про це повідомляє РБК-Україна із посиланням на прес-службу Міністерства фінансів США.

У відомстві заявили, що члени мережі, до якої входять дорослі діти Додіка, сприяють триваючій корупції в органах влади Боснії та Герцеговини, даючи йому змогу викачувати державні кошти з Республіки Сербської та збагачувати себе й свою сім'ю за рахунок громадян БіГ і функціонального управління країною.

Так, до санкційних списків додано Горицю Додік 1982 року народження та Ігоря Додіка 1989 року народження.

Крім того, під санкції потрапив ресторан "Агапе", пов'язаний із дочкою президента Республіки Сербської, і підприємство з виробництва молочної продукції, а також кілька зареєстрованих у Китаї компаній.

Зазначимо, що Додік намагається скористатися політичною кризою в Боснії і Герцеговині для виведення Республіки Сербської з її складу.

Минулого року США запровадили санкції проти Мілорада Додіка.

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Сполучені Штати Америки Босния и Герцеговина
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