Додік може проголосити незалежність Республіки Сербської, якщо Трамп стане президентом США

Президент Республіки Сербської Мілорад Додік готовий проголосити незалежність регіону від Боснії та Герцеговини, якщо Дональд Трамп буде обраний президентом Сполучених Штатів Америки на виборах у 2024 році.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на заяву Мілорада Додіка в інтерв'ю ТВ Прва .

Додік зазначив, що коли Дональд Трамп переміг в Америці у 2016 році, у нього був намір проголосити незалежність Республіки Сербської, але потім "деякі навколо злякалися", і він "цього не зробив".

"Повинен сказати, що сьогодні я шкодую, що не зробив цього. Але якби Трамп знову переміг, думаю, я б не вагався", - заявив президент Республіки Сербської.

Він наголосив, що вірить у незалежність Республіки Сербської та вважає, що колись вона має відбутися.

Варто зазначити, що Додік часто робить заяви про можливість проголошення незалежності цього утворення від Боснії та Герцеговини.

Раніше у липні він заявляв, що до кінця року в Республіці Сербській може відбутися референдум щодо її подальшого статусу, однак цього так і не трапилося.

Ситуація в Республіці Сербській

Раніше в липні президент Республіки Сербської Мілорад Додік підписав відверто сепаратистський закон про відмову публікації в Республіці Сербської актів та законів Боснії і Герцеговини, що викликало різку критику з боку високого представника БіГ Крістіана Шмідта. Він анулював два закони, які ігнорували положення Конституційного суду БіГ, за що в РС щодо нього було "порушено" кримінальну справу.

Нагадаємо, що згідно з Дейтонською мирною угодою, Боснія за підсумками війни у 1990-х роках була поділена на автономні регіони: Республіку Сербську та Федерацію БіГ, де проживають боснійці та хорвати.