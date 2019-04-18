Президент просит возбудить уголовное дело из-за решения суда по ПриватБанку

Президент Украины Петр Порошенко обратился в Службу безопасности Украины и к генеральному прокурору с просьбой возбудить уголовное дело за неправосудное решение о незаконности национализации ПриватБанка. Об этом он сказал во время заседания СНБО в четверг.

Порошенко попросил обратиться с просьбой к Высшей квалификационной комиссии судей ускорить квалификационное оценивание, в том числе, и в части добропорядочности, чтобы перезапустить Окружной административный суд Киева, и обеспечить чтобы он прошел судебную реформу.

"Прошу обеспечить независимое оценивание и перезапуск этого суда, обращаюсь к СБУ, Луценко с просьбой после завершения всех необходимых судебных процедур оценить возможности и основания возбуждения уголовного дела за неправосудное решение, не вторгаясь в анализ этого решения", - сказал президент.

Также Порошенко попросил главу Нацбанка Якова Смолия каждые 6 часов докладывать о том, что происходит на банковском рынке, и в случае необходимости, готовить законопроекты в Раду.

Напомним, 18 апреля Окружной административный суд города Киева признал незаконной национализацию "ПриватБанка". Решение принято по иску бывшего совладельца банка Игоря Коломойского у Национальному банку Украины, Кабинету министров, Фонду гарантирования вкладов физических лиц и Национальной комиссии по ценным бумагам и фондовому рынку.

У госуддарственых органов есть десять дней, чтобы обжаловать решение суда о возвращении ПриватБанка Игорю Коломойскому.

Председатель Национального банка Украины Яков Смолий заявил, что на решение суда о незаконной национализации "ПриватБанка" будет подана апелляция.