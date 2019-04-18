В суде назвали срок обжалования решения о национализации Приватбанка

Фото: Судья Окружного административного суда города Киева Богдан Санин (oask.gov.ua)

Решение суда можно будет обжаловать в течение десяти дней

Судья Окружного административного суда города Киева Богдан Санин на брифинге рассказал о решении суда от 18 апреля о незаконности национализации "ПриватБанка". Об этом сообщает корреспондент РБК-Украина.

Санин рассказал, что решение было принято коллегией судей, председательствующим был Игорь Качур. Дело поступило в суд в июне 2017 года.

"Начиная с июня 2017 года состоялся ряд судебных заседаний, их было более 16", - сказал он и добавил, от участников процесса требовали дополнительные документы. Поскольку в деле около 50 томов, оно рассматривалось около двух лет.

Санин заявил, что заседание в закрытом режиме проходило из-за необходимости сохранения банковской тайны.

Судья отметил, что сегодня была объявлена вводная резолютивная часть решения, после чего в течение десяти дней готовится полный текст решения. "И именно с этого времени до обнародования полного текста решения у сторон появляется право для подачи апелляционной жалобы", - сказал он.

Напомним, 18 апреля Окружной административный суд города Киева признал незаконной национализацию "Приватбанка". Как отмечается в решении суда, основанием были, в том числе, недоказанность ответчиками оснований для отнесения ПАО КБ "Приватбанк" к категории неплатежеспособных и нарушение процедуры национализации банка.

Решение принято по иску бывшего совладельца банка Игоря Коломойского к Национальному банку Украины, Кабинету министров, Фонду гарантирования вкладов физических лиц и Национальной комиссии по ценным бумагам и фондовому рынку,

По данным НБУ, решение суда не вступило в законную силу. Министерство финансов Украины планирует подать апелляционную жалобу на решение Окружного административного суда города Киева о незаконности национализации "ПриватБанка".