Президент просить порушити кримінальну справу через рішення суду по ПриватБанку

Президент України Петро Порошенко звернувся до Служби безпеки України та генерального прокурора з проханням порушити кримінальну справу за неправосудне рішення про незаконність націоналізації ПриватБанку. Про це він сказав під час засідання РНБО у четвер.

Порошенко попросив звернутися з проханням до Вищої кваліфікаційної комісії судей прискорити кваліфікаційне оцінювання, в тому числі, і в частині доброчесності щоб перезапустити Окружний адміністративний суд Києва, і забезпечити щоб він пройшов судову реформу.

"Прошу забезпечити незалежне оцінювання і перезапуск цього суду, звертаюся до СБУ, Луценка з проханням після завершення всіх необхідних судових процедур оцінити можливості і підстави порушення кримінальної справи за неправосудне рішення, не втручаючись в аналіз цього рішення", - сказав президент.

Також Порошенко попросив голову Нацбанку Якова Смолія кожні 6 годин доповідати про те, що відбувається на банківському ринку, і у разі необхідності, готувати законопроекти в Раду.

Нагадаємо, 18 квітня Окружний адміністративний суд міста Києва визнав незаконною націоналізацію "ПриватБанку". Рішення ухвалили за позовом колишнього співвласника банку Ігоря Коломойського до Національного банку України, Кабінету міністрів, Фонду гарантування вкладів фізичних осіб та Національної комісії з цінних паперів та фондового ринку.

Державні органи мають десять днів, щоб оскаржити рішення суду щодо повернення ПриватБанку Ігорю Коломойському.

Голова Національного банку України Яків Смолій заявив, що на рішення суду про незаконну націоналізацію "ПриватБанку" буде подана апеляція.