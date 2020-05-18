ru
ua
News
News
Новини України
Коронавірус
Криза 2020
Вибори 2019
Світ
Політика
Надзвичайні події
Суспільство
Економіка
Фінанси
Телеком & IT
Енергетика
Інфраструктура
АПК
Спорт
Прес-релізи
Коронавірус
Криза 2020
Вибори 2019
Вибори 2019
Вибори 2019
Новини
Кандидати в президенти України 2019
Рейтинг партій
Календар виборів
Результати виборів по регіонах України
Екзит-поли
Результати виборів
Вибори 2014
Вибори 2012
Daily
Daily
Daily
Статті
Інтерв'ю
Точка зору
Лонгріди
Lite
Lite
Lite
Спецпроекти
Мода
Краса
Стиль життя
Новини шоу-бізнесу
Афіша
Їжа
Styler
Styler
Styler
Життя
Персони
Події
Новини науки
Курйози
Новости спорта
Телешоу
Фільми і серіали
Війна
Потрібна допомога
Наші автори
Статті

Президент просить Раду розглянути закон про подвійне громадянство

Новини » Суспільство     18.05.2020 - 12:24
Президент просить Раду розглянути закон про подвійне громадянство
Фото: Володимир Зеленський (Віталій Носач/РБК-Україна)

Про це оголосили у ході засідання погоджувальної ради

Президент Володимир Зеленський просить Верховну раду розглянути законопроект про подвійне громадянство. Йдеться про проект закону №2590.

Про це заявив перший заступник голови Верховної ради Руслан Стефанчук, передає кореспондент РБК-Україна.

"Ініціатива президента об'єднати 65 мільйонів українців знаходить своє втілення частково у даному законопроекті. Даний законопроект напрацьовувався разом зі Світовим конгресом українців діаспорськими організаціями. Президент України підтримує пропозицію розглянути найближчим часом даний законопроект", - підкреслив Стефанчук.

Нагадаємо, в січні анонсувався розгляд Радою законопроектів про громадянство і легалізацію грального бізнесу.

Крім того, в Кабінеті міністрів підкреслювали, що українці з діаспори повинні отримати право на подвійне громадянство.

РБК-Україна писало, що спікер Ради Дмитро Разумков заявляв, що введення подвійного громадянства можливе, але вимагає додаткового вивчення і підготовки законодавчих норм для захисту національних інтересів.

Автор: Анастасия Светлевская

Теги Новини України Володимир ЗеленськийгражданствоВерховна Рада
News
On Top
Продовжуючи переглядати www.rbc.ua, ви підтверджуєте, що ознайомилися з Правилами користування сайтом, і погоджуєтеся з Політикою конфіденційності
Пропустити Погоджуюся