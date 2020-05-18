Президент просить Раду розглянути закон про подвійне громадянство

Фото: Володимир Зеленський (Віталій Носач/РБК-Україна)

Про це оголосили у ході засідання погоджувальної ради

Президент Володимир Зеленський просить Верховну раду розглянути законопроект про подвійне громадянство. Йдеться про проект закону №2590.

Про це заявив перший заступник голови Верховної ради Руслан Стефанчук, передає кореспондент РБК-Україна.

"Ініціатива президента об'єднати 65 мільйонів українців знаходить своє втілення частково у даному законопроекті. Даний законопроект напрацьовувався разом зі Світовим конгресом українців діаспорськими організаціями. Президент України підтримує пропозицію розглянути найближчим часом даний законопроект", - підкреслив Стефанчук.

Нагадаємо, в січні анонсувався розгляд Радою законопроектів про громадянство і легалізацію грального бізнесу.

Крім того, в Кабінеті міністрів підкреслювали, що українці з діаспори повинні отримати право на подвійне громадянство.

РБК-Україна писало, що спікер Ради Дмитро Разумков заявляв, що введення подвійного громадянства можливе, але вимагає додаткового вивчення і підготовки законодавчих норм для захисту національних інтересів.

Автор: Анастасия Светлевская