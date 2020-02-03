Президент просит Раду окончательно принять закон о "ворах в законе"

Президент Украины Владимир Зеленский требует от парламента принять во втором чтении законопроект "О ворах в законе". Об этом объявил представитель президента Украины в Верховной раде Руслан Стефанчук, передает корреспондент РБК-Украина.

Кроме того, глава государства просит принять и изменения в закон "О гражданстве".

"Президент Украины просит на этой пленарной неделе рассмотреть включенные в предварительный план работы расписания ВРУ законопроект "О ворах в законе"... Во-вторых, изменения в закон "О гражданстве", который нарабатывался вместе со Всемирным конгрессом украинцев. Далее - это изменения в Конституцию, касающиеся сокращения Верховной рады до 300 народных депутатов", - отметил первый вице-спикер ВР.

Также Зеленский просит включить в повестку дня ратификацию второго протокола о защите культурного наследия на оккупированных территориях.

Напомним, народные депутаты в декабре поддержали за основу в первом чтении законопроект главы государства Владимира Зеленского №2513. За него проголосовали 264 нардепа.

Как писало РБК-Украина ранее, президент Владимир Зеленский в начале декабря внес в ВР законопроект, которым предлагалось определить понятие "вор в законе".