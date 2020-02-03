Президент просить Раду остаточно прийняти закон про "злодіїв у законі"

Президент України Володимир Зеленський вимагає від парламенту прийняти у другому читанні законопроект "Про злодіїв у законі". Про це оголосив представник президента України в Верховній раді Руслан Стефанчук, передає кореспондент РБК-Україна.

Крім того, глава держави просить прийняти і зміни до закону "Про громадянство".

"Президент України просить на цьому пленарному тижні розглянути включені до попереднього плану роботи розкладу ВРУ законопроект "Про злодіїв у законі"… По-друге, зміни до закону "Про громадянство", який напрацьовувався разом зі Світовим конгресом українців. Далі - це зміни до Конституції, які стосуються скорочення Верховної ради до 300 народних депутатів", - зазначив перший віце-спікер ВР.

Також Зеленський просить включити в порядок денний ратифікацію другого протоколу про захист культурної спадщини на окупованих територіях.

Нагадаємо, народні депутати в грудні підтримали за основу в першому читанні законопроект глави держави Володимира Зеленського №2513. За нього проголосували 264 нардепа.

Як писало РБК-Україна раніше, президент Володимир Зеленський на початку грудня вніс у ВР законопроект, яким пропонувалося визначити поняття "злодій у законі".