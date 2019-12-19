Рада приняла закон о "ворах в законе" за основу

Фото: Верховная рада Украины (РБК-Украина)

В документе изложена новая редакция статьи "Создание преступной организации"

Народные депутаты поддержали за основу в первом чтении законопроект главы государства Владимира Зеленского №2513. За него проголосовали 264 нардепа, передает корреспондент РБК-Украина.

Законопроектом предлагается установить, что преступление признается совершенным преступным сообществом, если оно совершено устойчивым иерархическим объединением нескольких лиц (пять и более), участником, организатором, руководителем и/или координатором которого является "вор в законе". Также в данной части статьи предлагается определить понятие "вор в законе".

Предусматриваются и изменения в статью 43 "Выполнение специального задания по предупреждению или раскрытию преступной деятельности организованной группы, преступной организации или преступного сообщества" Уголовного кодекса, что будет обеспечивать выполнение специального задания по предупреждению или раскрытию деятельности преступного сообщества.

Также предложена новая редакция статьи 255 "Создание преступной организации" УК, которая призвана усовершенствовать механизм привлечения лиц к уголовной ответственности по данной статье.

Кроме того, Уголовный кодекс предлагается дополнить новыми статьями, а именно:

статьей 255-1 "Создание преступного сообщества и пребывания лица в статусе "вор в законе", предусматривающей уголовную ответственность за создание преступного сообщества или руководство таким сообществом или участие в нем, или участие в преступлениях, совершаемых такой сообществом (часть первая) или пребывания лица в статусе "вор в законе" (часть вторая);

статьей 255-2 "Обращение к "вору в законе" или другому участнику преступного сообщества", предусматривающей уголовную ответственность за обращение к "вору в законе" или другому участнику преступного сообщества с просьбой совершить преступление, и/или оказать влияние в любой форме на третьих лиц с целью принятия ими решений или совершения или несовершения ими действий.

УК предусматривается дополнить статьей 255-3 "Организация проведения встречи (сходки) представителей преступных организаций или преступных сообществ, содействие в ее проведении или руководство ею", предусматривающей установление уголовной ответственности за организацию проведения встречи (сходки) представителей преступных организаций или преступных сообществ для разработки планов и условий совместного совершения преступлений, материального обеспечения преступной деятельности или координации действий преступных организаций или преступных сообществ, а так же содействие в ее проведении, или руководство такой встречей (сходкой).

Следует также отметить, что статью 256 "Содействие участникам преступной организации или преступного сообщества, или сокрытие их преступной деятельности" Уголовного кодекса предлагается изложить в новой редакции, предусмотрев уголовную ответственность за совершение деяния, предусмотренного частью первой настоящей статьи, должностным лицом или повторно.

Как писало РБК-Украина, в августе СБУ разоблачила межрегиональную банду под контролем "воров в законе". В частности, преступная организация контролировала многомиллионный денежный оборот, полученный от незаконной деятельности в разных регионах.