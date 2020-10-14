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Президент присвоил почетные наименования пяти военным подразделениям

Киев, Среда 14 октября 2020 15:19
Президент присвоил почетные наименования пяти военным подразделениям
Фото: Владимир Зеленский (president.gov.ua)
Автор: Дмитрий Левицкий

Президент Украины Владимир Зеленский присвоил почетные наименования пяти военным подразделениям. Почетные наименования получили подразделения Вооруженных сил, Национальной гвардии и Государственной пограничной службы.

Об этом говорится в соответствующих указах главы государства.

Третья бригада оперативного назначения НГУ получила почетное наименование "имени полковника Петра Болбочана", а 40-й полк НГУ отныне будет носить имя полковника Данилы Нечая. Почетное наименование "имени генерал-майора Александра Радиевского" присвоили 16-му полку охраны общественного порядка НГУ.

Также почетное наименование "имени Сечевых Стрельцов" было присвоено 9-му пограничному отряду ГПСУ, а 43-й отдельной артиллерийской бригаде Сухопутных войск ВСУ глава государства присвоил имя гетмана Тараса Трясила.

Указы были размещены на сайте Офиса президента Украины.

Напомним, в августе Зеленский присвоил почетные наименования двум бригадам Нацгвардии. Бригады получили наименование за боевые заслуги и высокий профессионализм.

Кроме того, в мае почетные именования от главы государства получили три бригады Сухопутных войск Вооруженных сил Украины.

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Новости Украины Общество Владимир ЗеленскийВооруженные силы УкраиныГосударственная пограничная службаНацгвардия
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