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Трем бригадам Сухопутных войск присвоено почетное наименование

Новости » Общество     06.05.2020 - 20:04
Трем бригадам Сухопутных войск присвоено почетное наименование
Фото: Владимир Зеленский (РБК-Украина)

Почетные наименования получили 53 ОМБр, 54 ОМБр и 59 ОМПБр

Президент Украины Владимир Зеленский присвоил почетное наименование трем бригадами Сухопутных войск Вооруженных сил Украины. Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на пресс-службу Офиса президента.

Так, с целью восстановления исторических традиций национального войска относительно названий воинских частей почетные наименования были присвоены:

  • 53 отдельной механизированной бригаде - почетное наименование "имени князя Владимира Мономаха";
  • 54 отдельной механизированной бригаде - почетное наименование "имени гетмана Ивана Мазепы";
  • 59 отдельной мотопехотной бригаде - почетное наименование "имени Якова Гандзюка"

Отмечается, что указ главы государства вступает в силу со дня его опубликования.

Напомним, 6 декабря прошлого года ко Дню Вооруженных сил Украины Зеленский присвоил почетные наименования ряду подразделений украинского войска. Тогда почетные наименования получили 46 отдельный штурмовой батальон 54-й ОМБр, 19-я ракетная бригада, 201 зенитно ракетная бригада, 13 отдельный десантно-штурмовой батальон 95-й ОДШБ и 73 Морской центр специального назначения Сил специальных операций ВСУ.

Кроме того, 23 августа 2019 почетные наименования были присвоены 28 ОМБр, 92 ОМБр, 17 отдельной танковой Криворожской бригаде, 456 бригаде транспортной авиации, Южному территориальному управлению Национальной гвардии и 15 полку НГУ.

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