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Президент присвоїв почесні найменування п'ятьом військовим підрозділам

Київ, Середа 14 жовтня 2020 15:19
Президент присвоїв почесні найменування п'ятьом військовим підрозділам
Фото: Володимир Зеленський (president.gov.ua)
Автор: Дмитро Левицький

Президент України Володимир Зеленський присвоїв почесні найменування п'ятьом військовим підрозділам. Почесні найменування отримали підрозділи Збройних сил, Національної гвардії та Державної прикордонної служби.

Про це йдеться у відповідних указах глави держави.

Третя бригада оперативного призначення НГУ отримала почесне найменування "імені полковника Петра Болбочана", а 40-й полк НГУ відтепер носитиме ім'я полковника Данила Нечая. Почесне найменування "ім'я генерал-майора Олександра Радієвського" присвоїли 16-му полку охорони громадського порядку НГУ.

Також почесне найменування "імені Січових Стрільців" було присвоєно 9-му прикордонному загону ДПСУ, а 43-й окремій артилерійській бригаді Сухопутних військ ЗСУ глава держави присвоїв ім'я гетьмана Тараса Трясила.

Укази було розміщено на сайті Офісу президента України.

Нагадаємо, у серпні Зеленський присвоїв почесні найменування двом бригадам Нацгвардії. Бригади отримали найменування за бойові заслуги та високий професіоналізм.

Крім того, у травні почесні іменування від глави держави отримали три бригади Сухопутних військ Збройних сил України.

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Новини України Суспільство Володимир ЗеленськийЗбройні сили УкраїниГосударственная пограничная службаНацгвардия
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