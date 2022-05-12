Президент и премьер Финляндии заявили о поддержке вступления страны в НАТО

Президент и премьер-министр Финляндии Саули Нийнисте и Санна Марин обнародовали совместное заявление. Заявили о поддержке вступления страны в состав НАТО.

Об этом пишет РБК-Украина со ссылкой на пресслужбу сайта президента Финляндии.

Как отмечают Нийнисте и Марин, Финляндия должна подать заявку на членство в НАТО в приоритетном порядке. Они добавили, что вступление в Альянс укрепит безопасность страны и весь оборонительный союз.

"Членство в НАТО укрепит безопасность Финляндии. Как член НАТО, Финляндия укрепила бы весь оборонительный альянс. Финляндия должна немедленно подать заявку на вступление в НАТО. Мы надеемся, что национальные шаги, которые еще необходимы для принятия этого решения, будут быстро принятые в течение ближайших нескольких дней",- сообщают президент и премьер Финляндии в совместном заявлении.