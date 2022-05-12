RU

News
+
-

Новини України
Місцеві вибори
Світ
Політика
Надзвичайні події
Суспільство
Економіка
Фінанси
Hi-tech
Енергетика
Транспорт
Спорт
Прес-релізи

Коронавірус

Daily
+
-

Статті
Інтерв'ю
Точка зору
Лонгріди

Lite
+
-

Спецпроекти
Мода
Краса
Стиль життя
Новини шоу-бізнесу
Афіша
Їжа
Колонки

Styler
+
-

Життя
Персони
Події
Новини науки
Курйози
Новости спорта
Телешоу
Фільми і серіали
Війна
Потрібна допомога

Auto
+
-

Світовий автопром
Авторинок України
Електромобілі
Тест-драйви
Законодавство
Технології та інновації
Ретро
Курйози
Лайфхакі

Realty
+
-

Новобудови
Вторинний ринок
Оренда
Заміська нерухомість
Комерційна нерухомість
Місто
Регіони
Точка зору
Дизайн
Зарубіжна нерухомість

Travel
+
-

Новини авіації
Відпочинок в Україні
Відпочинок за кордоном
Путівники
Особистий досвід
Вікенд
Діти
Огляди
Війна Росії з Україною Зеленський заяви Донбас новини Маріуполь новини Харків новини Київ новини Переговори Росії та України Біженцям Обличчя Війни

Президент та прем'єр Фінляндії заявили про підтримку вступу країни до НАТО

Фото: Саулі Нійністе, президент Фінляндії (flickr.com)
Автор: Сергій Пишкін

Президент і прем'єр-міністр Фінляндії Саулі Нійністе й Санна Марін оприлюднили спільну заяву. Заявили про підтримку вступу країни до складу НАТО.

Про це пише РБК-Україна з посиланням на пресслужбу сайту президента Фінляндії.

Як відзначають Нійністе та Марін, Фінляндія повинна подати заявку на членство в НАТО у пріоритетному порядку. Вони додали, що вступ до Альянсу зміцнить безпеку країни та весь оборонний союз.

"Членство в НАТО зміцнить безпеку Фінляндії. Як член НАТО, Фінляндія зміцнила б весь оборонний альянс. Фінляндія має негайно подати заявку на вступ до НАТО. Ми сподіваємося, що національні кроки, які ще необхідні для ухвалення цього рішення, будуть швидко вжиті протягом найближчих кількох днів”, - повідомляють президент та прем’єр Фінляндії у спільній заяві.

Нагадаємо, РБК-Україна писало про те, що Великобританія уклала взаємні гарантії безпеки з Фінляндією та Швецією.

Згідно з даними видання Spiegel, процедура затвердження Швеції та Фінляндії до складу НАТО може бути завершена протягом декількох тижнів після подачі заявки.

Термінові та важливі повідомлення про війну Росії проти України читайте на каналі РБК-Україна в Telegram.

Читайте РБК-Україна в Google News
ФинляндияНАТО