Президент та прем'єр Фінляндії заявили про підтримку вступу країни до НАТО

Президент і прем'єр-міністр Фінляндії Саулі Нійністе й Санна Марін оприлюднили спільну заяву. Заявили про підтримку вступу країни до складу НАТО.
Про це пише РБК-Україна з посиланням на пресслужбу сайту президента Фінляндії.
Як відзначають Нійністе та Марін, Фінляндія повинна подати заявку на членство в НАТО у пріоритетному порядку. Вони додали, що вступ до Альянсу зміцнить безпеку країни та весь оборонний союз.
"Членство в НАТО зміцнить безпеку Фінляндії. Як член НАТО, Фінляндія зміцнила б весь оборонний альянс. Фінляндія має негайно подати заявку на вступ до НАТО. Ми сподіваємося, що національні кроки, які ще необхідні для ухвалення цього рішення, будуть швидко вжиті протягом найближчих кількох днів”, - повідомляють президент та прем’єр Фінляндії у спільній заяві.
Нагадаємо, РБК-Україна писало про те, що Великобританія уклала взаємні гарантії безпеки з Фінляндією та Швецією.
Згідно з даними видання Spiegel, процедура затвердження Швеції та Фінляндії до складу НАТО може бути завершена протягом декількох тижнів після подачі заявки.
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