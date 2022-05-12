Президент та прем'єр Фінляндії заявили про підтримку вступу країни до НАТО

Як відзначають Нійністе та Марін, Фінляндія повинна подати заявку на членство в НАТО у пріоритетному порядку. Вони додали, що вступ до Альянсу зміцнить безпеку країни та весь оборонний союз.

"Членство в НАТО зміцнить безпеку Фінляндії. Як член НАТО, Фінляндія зміцнила б весь оборонний альянс. Фінляндія має негайно подати заявку на вступ до НАТО. Ми сподіваємося, що національні кроки, які ще необхідні для ухвалення цього рішення, будуть швидко вжиті протягом найближчих кількох днів”, - повідомляють президент та прем’єр Фінляндії у спільній заяві.