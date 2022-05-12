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В долгосрочной перспективе Путин проиграет, - министр обороны Великобритании

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Вашингтон, Четверг 12 мая 2022 00:54
В долгосрочной перспективе Путин проиграет, - министр обороны Великобритании Бен Уоллес (Фото: gettyimages.com)
Автор: Константин Широкун

Президенту России Владимиру Путину придется столкнуться с реальностью того, что его вторжение в Украину потерпело неудачу и что его страна выйдет из войны более слабой. Об этом заявил министр обороны Великобритании Бен Уоллес во время визита в Вашингтон.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на NBC News.

По словам Уоллеса, российские войска изо всех сил пытаются достигнуть успеха в новом наступлении на востоке Украины, их силы истощены, а экономика ослаблена из-за международных санкций.

"Президент Путин должен смириться с тем, что в конечном счете он проиграет. Так что, что бы ни случилось в Украине, давайте считать, что Россия сейчас весит меньше, чем до этого вторжения", - подчеркнул министр.

Ранее сообщалось, что Великобритания подписала оборонные гарантии с Финляндией. Взаимные гарантии безопасности подписали лидеры двух стран. Ранее такое же соглашение с Лондоном заключила Швеция.

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