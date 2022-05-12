В долгосрочной перспективе Путин проиграет, - министр обороны Великобритании
Президенту России Владимиру Путину придется столкнуться с реальностью того, что его вторжение в Украину потерпело неудачу и что его страна выйдет из войны более слабой. Об этом заявил министр обороны Великобритании Бен Уоллес во время визита в Вашингтон.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на NBC News.
По словам Уоллеса, российские войска изо всех сил пытаются достигнуть успеха в новом наступлении на востоке Украины, их силы истощены, а экономика ослаблена из-за международных санкций.
"Президент Путин должен смириться с тем, что в конечном счете он проиграет. Так что, что бы ни случилось в Украине, давайте считать, что Россия сейчас весит меньше, чем до этого вторжения", - подчеркнул министр.
Ранее сообщалось, что Великобритания подписала оборонные гарантии с Финляндией. Взаимные гарантии безопасности подписали лидеры двух стран. Ранее такое же соглашение с Лондоном заключила Швеция.
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