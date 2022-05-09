НАТО считает возможным спешное присоединение Финляндии и Швеции, - СМИ

Если Швеция и Финляндия решат подать заявку на вступление в НАТО, процедура утверждения может быть завершена в течение нескольких недель. С момента подачи заявки до подписания протоколов о присоединении может пройти всего около двух недель.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Spiegel .

По его словам официального представителя НАТО в Брюсселе, сами переговоры о вступлении могут занять всего один день на страну.

"Мы не будем ждать саммита в Мадриде, чтобы принять решение", - сказал сотрудник, ссылаясь на предположения о том, что решение о приеме может быть объявлено на встрече глав государств и правительств в испанской столице в конце июня.

После завершения процедуры приема в НАТО протоколы о присоединении должны быть ратифицированы только в самих 30 государствах альянса. Этот процесс может занять еще несколько месяцев.

Однако, учитывая угрозы России в адрес кандидатов на вступление, считается вероятным, что все страны НАТО приложат усилия для скорейшего завершения ратификации. В Германии свое согласие должен дать Бундестаг.