Президент представил нового министра обороны

Президент Украины Владимир Зеленский представил нового министра обороны Андрея Тарана. Об этом сообщает корреспондент РБК-Украина.

Так, нового главы украинского оборонного ведомства глава государства представил на церемонии в Киеве.

Как известно, Таран был назначен министром обороны после отставки правительства Алексея Гончарука. Его назначение на пост главы Минобороны поддержали 285 народных депутатов. На этом посту он сменил Андрея Загороднюка. Ранее Таран возглавлял украинскую сторону СЦКК.

Напомним, что в прошлую среду, 4 марта, новый Кабинет министров, возглавляемый Денисом Шмыгалем, принес присягу во время внеочередного заседания Верховной Рады. На том же заседании Верховная рада назначила новый состав Кабинета министров, который был предложен премьер-министром Шмыгалем.

Добавим, 4 марта парламент назначил Шмыгаля новым премьер-министром Украины. В правительстве Гончарука Шмыгаль занимал должности вице-премьер-министра и министра развития общин и территорий. За назначение проголосовал 291 депутат, 59 против, 46 воздержались и 9 не голосовали.