Рада назначила нового главу Минобороны вместо Загороднюка

Фото: Андрей Таран (РБК-Украина)

Таран является экс-главой украинской стороны СЦКК

Верховная рада назначила новым министром обороны генерала-лейтенанта Вооруженных сил Украины в отставке Андрея Тарана. Об этом сообщает корреспондент РБК-Украина.

Его назначение поддержали 285 нардепов.

Ранее новоназначенный глава Минобороны возглавлял украинскую сторону СЦКК.

Напомним, в Кабинете министров, который возглавил Денис Шмыгаль, остались вакантными четыре должности. Парламент назначил новый состав Кабинета министров. За его назначение проголосовали 277 парламентариев.

Добавим, по состоянию на 4 марта еще несколько кандидатов в новый Кабинет министров подали декларации. В частности, опубликованы декларации Сергея Бессараба (Министерство по делам ветеранов), Алексея Чернышева (Министерство развития общин и территорий), Олега Немчинова (министр Кабинета министров), Ильи Емца (Министерство здравоохранения) и Игоря Уманского (Министерство финансов).

Также первый заместитель председателя фракции "Слуга народа" Александр Корниенко ранее анонсировал, что глава Министерства внутренних дел Арсен Аваков останется в новом Кабмине