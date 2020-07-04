Президент зажадав прибрати затонулий в Одесі танкер

Фото: Володимир Зеленський (РБК-Україна)

Танкер повинні прибрати до 20 липня

Президент України Володимир Зеленський під час робочого візиту в Одеську область зажадав найближчим часом прибрати затонуле судно Delfi. Танкер затонув біля берегів Одеси в листопаді минулого року.

Про це повідомляє прес-служба Офісу президента.

Президент наголосив, що роботи з ліквідації аварії треба було розпочинати ще минулого року. Проте судновласник показав свою безвідповідальність і фактично забув про танкер.

Володимир Зеленський закликав виконувати роботи по ліквідації аварії якісно.

"20 липня - це орієнтир. Якби тут був судновласник, я б з ним поговорив відверто і жорстко. Тому що я впевнений, що це його відповідальність у всьому, починаючи з того, що він віз, куди і скільки часу триває це все" , - отмтеіл Зеленський.

При тому він зазначив, що в разі, якщо танкер НЕ буде прибраний, справою займатимуться правоохоронні органи. Власник хотів заощадити і шукав варіанти найменшого опору. Хтось повинен нести відповідальність », - сказав Володимир Зеленський.

Нагадаємо, танкер Delfi затонув поблизу одеського пляжу 22 листопада 2019 року. Через сильний шторм танкер зірвало з якоря і віднесло в акваторію Одеси. Власник танкера відмовлявся прибирати судно, попри обов'язок провести ліквідаційні роботи до 31 березня. Вартість робота оцінювалася від 18 до 24 млн гривень.

Як повідомляв мер Одеси Геннадій Труханов, евакуювати танкер вийде не раніше вересня.

Крім того, за останній час в Одесі неодноразово фіксували забруднення моря через затонулий танкер Delfi.

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Автор: РБК-Україна