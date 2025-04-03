Допомога "800+" для українців у Польщі. Стало відомо, чи урізатимуть виплати біженцям

У Польщі завершують роботу над змінами умов виплати за програмою "800+" для українців. Законопроект планують подати на міжвідомче та громадське обговорення уже у квітні цього року.

Про це пише РБК-Україна із посиланням на публікацію RMF 24 .

Зміни до програми "800+"

На початку січня кандидат у президенти від Громадянської коаліції Рафал Тшасковський запропонував виплачувати допомогу "800+" лише тим іноземцям, які працюють у Польщі та сплачують податки. Цю ідею підтримав прем’єр-міністр Дональд Туск. Увесь цей час у Польщі працювали над змінами до програми.

Наголосимо, що програма "800+" передбачає виплати іноземцям, зокрема й українцям, у розмірі 800 злотих (8,5 тисячі гривень) на місяць на дитину. Для багатьох біженців ця допомога є дуже вагомою.

"Міністерство внутрішніх справ та адміністрації готує проект змін до закону про допомогу громадянам України у зв'язку зі збройним конфліктом на території цієї країни. Він також включатиме зміни щодо доступу іноземців до пільги 800 плюс", - заявили в МВС.

У квітні, ще до президентських виборів, проект мають винести на міжвідомчі та громадські консультації. ЗМІ припускають, що це питання може стати приводом для конфлікту всередині коаліції, оскільки проти обмеження виплат висловилася міністр сім'ї, праці та соціальної політики Агнешка Дзем'янович-Бонк.

У цьому міністерстві зазначили, що більшість громадян України, які приїхали до Польщі після початку війни, уже працевлаштовані.

Додамо, що зміни у системі виплати допомоги можуть коштувати Польщі до кількох десятків мільйонів злотих.

Надходження в бюджет від українців більші за витрати

Дані Банку національної економіки свідчать про те, що податкові надходження від емігрантів з України у 2024 році становили 15,2 мільярда злотих, а сума допомоги "800+", яку виплатили дітям біженців, становила 2,8 мільярда злотих.

Також зазначимо, що торік програма "800+" вже зазнала певних змін, допомогу почали призначати лише тим дітям-біженцям, які навчаються у польських школах чи садочках.

Згідно з грудневими даними Установи соціального страхування (ZUS), "800+" отримали 347 749 дітей з інших країн. З них майже 300 тисяч - українці, 24 тисячі - білоруси, 4,8 тисячі - румуни.