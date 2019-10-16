Президент подписал закон о защите бизнеса

Президент Владимир Зеленский в среду, 16 октября, подписал законопроект №0889 "О внесении изменений в Кодекс Украины об административных правонарушениях об усилении защиты субъектов хозяйствования от неправомерных действий или бездействия разрешительных органов". Об этом свидетельствует информация на сайте парламента.

Последний этап прохождения документа - возвращен с подписью президента.

Законом вводится административная ответственность за неуведомление или несвоевременное уведомление разрешительным органом субъекта хозяйствования или администратора об отказе в выдаче документа разрешительного характера.

В документе определяется, что относится к нарушению требований законодательства о разрешительной системе в сфере хозяйственной деятельности. При этом все определенные законом нарушения влекут за собой наложение штрафа на должностных лиц от пятидесяти до ста необлагаемых минимумов доходов граждан - 850-1700 гривен. А если аналогичные действия совершило лицо, которое в течение года было подвергнуто админвзысканию за такие же нарушения, то ему грозит наложение штрафа от ста до ста пятидесяти необлагаемых минимумов доходов граждан, то есть от 1700 до 2550 гривен.

Как писало РБК-Украина, закон передали на подпись Зеленскому 9 октября. При этом данный проект закона нардепы приняли во втором чтении 3 октября.

Напомним, депутаты Рады 8 созыва 18 сентября 2018 года приняли в первом чтении за основу законопроект №7373 "О внесении изменений в Кодекс Украины об административных правонарушениях об усилении защиты субъектов хозяйствования от неправомерных действий или бездействия разрешительных органов". Документ поддержали 240 нардепов.