На подпись президенту передали закон о защите бизнеса

Фото: Владимир Зеленский (Виталий Носач/РБК-Украина)

Законопроект уже подписал спикер Верховной рады

На подпись президенту Владимиру Зеленскому передали законопроект №0889 "О внесении изменений в Кодекс Украины об административных правонарушениях об усилении защиты субъектов хозяйствования от неправомерных действий или бездействия разрешительных органов". Об этом свидетельствует информация на сайте парламента.

Последний этап прохождения документа - передан на подпись президенту. Законопроект ранее подписал глава Верховной рады Дмитрий Разумков.

Законом вводится административная ответственность за неуведомление или несвоевременное уведомление разрешительным органом субъекта хозяйствования или администратора об отказе в выдаче документа разрешительного характера.

В документе определяется, что относится к нарушению требований законодательства о разрешительной системе в сфере хозяйственной деятельности. При этом все определенные документом нарушения влекут за собой наложение штрафа на должностных лиц от пятидесяти до ста необлагаемых минимумов доходов граждан - 850-1700 гривен. А если аналогичные действия совершило лицо, которое в течение года было подвергнуто админвзысканию за такие же нарушения, то ему грозит наложение штрафа от ста до ста пятидесяти необлагаемых минимумов доходов граждан, то есть от 1700 до 2550 гривен.

Как писало РБК-Украина, данный проект закона нардепы приняли во втором чтении 3 октября.

Напомним, ВР 18 сентября 2018 года приняла в первом чтении за основу законопроект №7373 "О внесении изменений в Кодекс Украины об административных правонарушениях об усилении защиты субъектов хозяйствования от неправомерных действий или бездействия разрешительных органов". Документ поддержали 240 нардепов.

Добавим также, Рада 8 созыва приняла в первом чтении и в целом правительственный законопроект №8490 для обеспечения соблюдения прав участников уголовного судопроизводства и других лиц правоохранительными органами при осуществлении досудебного расследования. Законопроект получил народное название "маски-шоу стоп".