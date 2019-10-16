Президент підписав закон про захист бізнесу

Президент Володимир Зеленський у середу, 16 жовтня, підписав законопроект №0889 "Про внесення змін до Кодексу України про адміністративні правопорушення щодо посилення захисту суб'єктів господарювання від неправомірних дій або бездіяльності дозвільних органів". Про це свідчить інформація на сайті парламенту.

Останній етап проходження документа - повернуто з підписом президента.

Законом вводиться адміністративна відповідальність за неповідомлення або несвоєчасне повідомлення дозвільним органом суб'єкта господарювання або адміністратора про відмову у видачі документа дозвільного характеру.

У документі визначається, що відноситься до порушення вимог законодавства про дозвільну систему у сфері господарської діяльності. При цьому всі визначені законом порушення тягнуть за собою накладення штрафу на посадових осіб від п'ятдесяти до ста неоподатковуваних мінімумів доходів громадян - 850-1700 гривень. А якщо аналогічні дії вчинила особа, яка протягом року було піддано адмінстягненню за такі ж порушення, то йому загрожує накладення штрафу від ста до ста п'ятдесяти неоподатковуваних мінімумів доходів громадян, тобто від 1700 до 2550 гривень.

Як писало РБК-Україна, закон передали на підпис Зеленському 9 жовтня. При цьому даний проект закону нардепи прийняли в другому читанні 3 жовтня.

Нагадаємо, депутати Ради 8 скликання 18 вересня 2018 року прийняли в першому читанні за основу законопроект №7373 "Про внесення змін до Кодексу України про адміністративні правопорушення щодо посилення захисту суб'єктів господарювання від неправомірних дій або бездіяльності дозвільних органів". Документ підтримали 240 нардепів.