Рада усилила защиту бизнеса от неправомерных действий разрешительных органов

Фото: парламент (Виталий Носач/РБК-Украина)

Соответствующий законопроект парламент 8 созыва принял за основу в сентябре 2018 года

Верховная рада приняла во втором чтении законопроект №0889 "О внесении изменений в Кодекс Украины об административных правонарушениях относительно усиления защиты субъектов хозяйствования от неправомерных действий или бездействия разрешительных органов". За него проголосовали 299 нардепов, передает корреспондент РБК-Украина.

Документом вводится административная ответственность за неуведомление или несвоевременное уведомление разрешительным органом субъекта хозяйствования или администратора об отказе в выдаче документа разрешительного характера.

Так, в законе определяется, что относится к нарушению требований законодательства о разрешительной системе в сфере хозяйственной деятельности:

несообщение или несвоевременное сообщение разрешительным органом субъекта хозяйствования или администратора об отказе в выдаче документа разрешительного характера;

нарушение разрешительным органом установленных законом сроков выдачи, переоформления, аннулирования, отказа в выдаче документа разрешительного характера, регистрации декларации соответствия материально-технической базы субъекта хозяйствования требованиям законодательства;

невнесение или несвоевременное внесение разрешительным органом в установленные законом сроки в Единый государственный реестр юридических лиц, физических лиц - предпринимателей и общественных формирований принятых в соответствии с законом решений, представленных в разрешительный орган заявлений и деклараций соответствия материально-технической базы субъекта хозяйствования требованиям законодательства и другой информации о документах разрешительного характера и декларации соответствия материально-технической базы субъекта хозяйствования требованиям законодательства, необходимого для ведения указанного реестра;

безосновательный отказ администратора субъекту хозяйствования в принятии заявления для получения документа разрешительного характера и документов, прилагаемых к нему;

выдача разрешительным органом документа разрешительного характера без получения согласований, заключений и других документов, необходимых по закону для выдачи документа разрешительного характера;

отказ разрешительного органа субъекту хозяйствования в выдаче, переоформлении, аннулировании документа разрешительного характера по основаниям, не предусмотренным законом;

отказ разрешительного органа субъекту хозяйствования в выдаче документа разрешительного характера при повторном рассмотрении документов субъекта по причинам, ранее не указанным в письменном уведомлении заявителю (кроме неустранения заявителем или устранения в полном объеме причин, послуживших основанием для предыдущего отказа);

выдача разрешительным органом документа разрешительного характера, необходимость получения которого не установлена ​​законом;

аннулирование документа разрешительного характера разрешительным органом по основаниям, не предусмотренным законом.

Все эти нарушения влекут за собой наложение штрафа на должностных лиц от пятидесяти до ста необлагаемых минимумов доходов граждан - 850-1700 гривен.

При этом, если аналогичные действия совершило лицо, которое в течение года было подвергнуто административному взысканию за такие же нарушения, то ему грозит наложение штрафа от ста до ста пятидесяти необлагаемых минимумов доходов граждан, то есть от 1700 до 2550 гривен.

Напомним, ВР 18 сентября 2018 года приняла в первом чтении за основу законопроект №7373 "О внесении изменений в Кодекс Украины об административных правонарушениях об усилении защиты субъектов хозяйствования от неправомерных действий или бездействия разрешительных органов". Документ поддержали 240 нардепов.

Как писало РБК-Украина, Рада также приняла в первом чтении и в целом правительственный законопроект №8490 для обеспечения соблюдения прав участников уголовного судопроизводства и других лиц правоохранительными органами при осуществлении досудебного расследования. Законопроект получил народное название "маски-шоу стоп".