Президент підписав закон про позбавлення нардепів виплат через прогули

Фото: Володимир Зеленський (Віталій Носач/РБК-Україна)

Нардепів позбавлятимуть коштів на депутатські повноваження, а зарплату залишать

Президент Володимир Зеленський у п'ятницю, 25 жовтня, підписав законопроект №1035-2 про позбавлення нардепів виплат через прогули. Про це свідчить інформація на сайті Верховної ради.

Останній етап проходження документа - повернуто з підписом від президента.

Нагадаємо, 18 жовтня законопроект схвалив спікер ВР Дмитро Разумков. Парламент прийняв цей закон у другому читанні 16 жовтня. А за основу Рада схвалила його 12 вересня.

Відзначимо, перший заступник голови фракції "Слуга народу" Олександр Корнієнко раніше підкреслював, що за пропуски засідань Верховної ради без поважної причини депутатів будуть позбавляти коштів на депутатські повноваження, а заробітну плату залишать. За його словами, кошти на депутатські повноваження - досить чималі і навіть більше заробітної плати.

Як писало РБК-Україна раніше, комітет рекомендував Верховній раді прийняти за основу та в цілому законопроект №1035-2.