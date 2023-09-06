Президент Південної Кореї закликав припинити спроби КНДР і РФ налагодити військову співпрацю

Спроби військового співробітництва РФ з КНДР мають бути негайно припинені. Вони завдають шкоди миру у міжнародній спільноті.
Про це заявив президент Південної Кореї Юн Сок Йоль, повідомляє РБК-Україна з посиланням на Yonhap.
Він сьогодні закликав негайно припинити будь-які спроби налагодити військове співробітництво РФ із КНДР на тлі нещодавніх повідомлень, що обидві країни розглядають можливість торгівлі зброєю та оборонними технологіями.
"Спроби військового співробітництва з Північною Кореєю, які завдають шкоди миру в міжнародному співтовариству, мають бути негайно припинені", - йдеться в заяві.
Президент Південної Кореї зробив це зауваження під час саміту з лідерами Асоціації держав Південно-Східної Азії (АСЕАН) у Джакарті.
Він закликав АСЕАН брати активну участь у зусиллях із блокування ключових джерел фінансування Північною Кореєю її ядерних і ракетних розробок, таких як крадіжка криптовалюти та експорт робочої сили.
Також він наголосив на необхідності того, щоб усі держави-члени Організації Об'єднаних Націй дотримувалися санкцій Ради Безпеки ООН щодо КНДР, включно із забороною на незаконну торгівлю зброєю.
Нагадаємо, що Північна Корея відкрито підтримує російську агресію проти України, а з початку року, за інформацією США, постачала боєприпаси бойовикам ПВК "Вагнера".
Нещодавно секретар Державного департаменту США Ентоні Блінкен заявив, що накладе додаткові санкції на КНДР або будь-яку іншу країну, яка постачатиме зброю росіянам.
4 вересня газета New York Times повідомила про можливу зустріч Кім Чен Ина з Путіним у Росії. Очікується, що вона відбудеться цього місяця, і під час неї сторони мають намір обговорити постачання озброєнь.
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