Президент Южной Кореи призвал пресечь попытки КНДР и РФ наладить военное сотрудничество

Он сегодня призвал немедленно прекратить любые попытки наладить военное сотрудничество РФ с КНДР на фоне недавних сообщений, что обе страны рассматривают возможность торговли оружием и оборонными технологиями.

"Попытки военного сотрудничества с Северной Кореей, которые наносят ущерб миру в международном сообществе, должны быть немедленно прекращены", - говорится в заявлении.

Президент Южной Кореи сделал это замечание во время саммита с лидерами Ассоциации государств Юго-Восточной Азии (АСЕАН) в Джакарте.

О чем он говорил на саммите

Он призвал АСЕАН активно участвовать в усилиях по блокированию ключевых источников финансирования Северной Кореей ее ядерных и ракетных разработок, таких как кража криптовалюты и экспорт рабочей силы.

Также он отметил необходимость того, чтобы все государства-члены Организации Объединенных Наций придерживались санкций Совета Безопасности ООН в отношении КНДР, включая запрет на незаконную торговлю оружием.

Сотрудничество между Россией и КНДР

Напомним, что Северная Корея открыто поддерживает российскую агрессию против Украины, а с начала года, по информации США, поставляла боеприпасы боевикам ЧВК "Вагнера".

Недавно секретарь Государственного департамента США Энтони Блинкен заявил, что наложит дополнительные санкции на КНДР или любую другую страну, которая будет поставлять оружие россиянам.

4 сентября газета New York Times сообщила о возможной встрече Ким Чен Ина с Путиным в России. Ожидается, что она состоится в этом месяце, и во время ее стороны намерены обсудить поставки вооружений.