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Президент Південної Кореї скликав екстрену нараду через війська КНДР в Росії

Фото: Північна Корея готується надіслати значну кількість військ до Росії (Getty Images)
Автор: Каріна Левицька

Північна Корея готується надіслати значну кількість військ для допомоги Росії у війні проти України. Цей жест стане знаком поглиблення військової співпраці між Москвою та Пхеньяном.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Bloomberg.

Президент Південної Кореї 

Співпраця Росії та КНДР

Нагадаємо, раніше в ЗМІ з'явилась інформація, що Північна Корея допомагає Росії не лише своєю зброєю, а й людьми.

Своєю чергою український президент Володимир Зеленський заявив, що Північна Корея готує контингент для війни проти України.

Водночас начальник Головного управління розвідки Міноборони України Кирило Буданов зазначив, що у листопаді проти України воюватимуть близько 11 тисяч солдатів КНДР.

А міністр закордонних справ України Андрій Сибіга звернувся до партнерів із закликом.

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Російська ФедераціяПівденна КореяПівнічна КореяВійна Росії проти України