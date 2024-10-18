Президент Південної Кореї скликав екстрену нараду через війська КНДР в Росії

Співпраця Росії та КНДР

Нагадаємо, раніше в ЗМІ з'явилась інформація, що Північна Корея допомагає Росії не лише своєю зброєю, а й людьми.

Своєю чергою український президент Володимир Зеленський заявив, що Північна Корея готує контингент для війни проти України.

Водночас начальник Головного управління розвідки Міноборони України Кирило Буданов зазначив, що у листопаді проти України воюватимуть близько 11 тисяч солдатів КНДР.

А міністр закордонних справ України Андрій Сибіга звернувся до партнерів із закликом.

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