Президент Южной Кореи созвал экстренное совещание из-за войск КНДР в России

Северная Корея готовится послать значительное количество войск для помощи России в войне против Украины. Этот жест станет знаком углубления военного сотрудничества между Москвой и Пхеньяном.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Bloomberg.
Президент Южной Кореи
Напомним, ранее в СМИ появилась информация, что Северная Корея помогает России не только своим оружием, но и людьми.
В свою очередь украинский президент Владимир Зеленский заявил, что Северная Корея готовит контингент для войны против Украины.
В то же время начальник Главного управления разведки Минобороны Украины Кирилл Буданов отметил, что в ноябре против Украины будут воевать около 11 тысяч солдат КНДР.
А министр иностранных дел Украины Андрей Сибига обратился к партнерам с призывом.
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