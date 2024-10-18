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Президент Южной Кореи созвал экстренное совещание из-за войск КНДР в России

Фото: Северная Корея готовится прислать значительное количество войск в Россию (Getty Images)
Автор: Карина Левицкая

Северная Корея готовится послать значительное количество войск для помощи России в войне против Украины. Этот жест станет знаком углубления военного сотрудничества между Москвой и Пхеньяном.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Bloomberg.

Президент Южной Кореи

Сотрудничество России и КНДР

Напомним, ранее в СМИ появилась информация, что Северная Корея помогает России не только своим оружием, но и людьми.

В свою очередь украинский президент Владимир Зеленский заявил, что Северная Корея готовит контингент для войны против Украины.

В то же время начальник Главного управления разведки Минобороны Украины Кирилл Буданов отметил, что в ноябре против Украины будут воевать около 11 тысяч солдат КНДР.

А министр иностранных дел Украины Андрей Сибига обратился к партнерам с призывом.

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