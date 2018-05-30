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Интервью

Президент ПАСЕ призывает немедленно расследовать убийство Бабченко

НовостиОбщество    30.05.2018 - 14:16
Фото: Микеле Николетти (flickr.com parliamentaryassembly)
Фото: Микеле Николетти (flickr.com parliamentaryassembly)

Также он заявил, что украинская власть должна принять меры для обеспечения безопасности журналистов

Президент Парламентской ассамблеи Совета Европы (ПАСЕ) Микеле Николетти призвал украинскую власть безотлагательно расследовать убийство российского журналиста Аркадия Бабченко. Об этом он написал в своем Twitter.

"Решительно осуждаю вчерашнее убийство журналиста Аркадия Бабченко в Киеве. Нападения на журналистов являются серьезным нарушением свободы СМИ, защищенной Европейским судом по правам человека. Власть должна безотлагательно расследовать это убийство и принять меры для обеспечения безопасности журналистов", - написал Николетты.

 

Напомним, ранее сообщалось, что министр иностранных дел Великобритании Борис Джонсон требует привлечь к ответственности убийц российского оппозиционного журналиста Аркадия Бабченко.

Также Генеральный секретарь Совета Европы Торнбьорн Ягланд осудил убийство российского журналиста Аркадия Бабченко.

Добавим, что следователи Национальной полиции назначат проведение специальной баллистической экспертизы, чтобы выяснить, каким образом стреляли в журналиста.

Аркадий Бабченко, известный российский журналист, которого убили 29 мая 2018 года в Киеве в подьезде своего дома тремя выстрелами в спину. Как известно, Бабченко около года назад покинул Россию из соображений безопасности. Угрозы начали поступать после того, как он отказался выражать соболезнования в связи с аварией самолета Ту-154 над Черным морем. Бабченко также поддерживал Украину и был волонтером.

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Теги публикации: ПАСЕ, расследование, Аркадий Бабченко  Популярные теги: Киев, Порошенко Петр, Новости АТО, новости Украины, пенсионная реформа
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