Британія вимагає притягнути до відповідальності вбивць Бабченка

Бабченка застрелили 29 травня у Києві

Міністр закордонних справ Великої Британії Боріс Джонсон вимагає притягнути до відповідальності вбивць російського опозиційного журналіста Аркадія Бабченка. Про це він написав у своєму Twitter.

"Я був приголомшений, коли дізнався, що ще один помітний російський журналіст, Аркадій Бабченко, був убитий. Мої думки з його дружиною і донькою. Ми повинні захистити свободу слова і вкрай важливо, щоб винні були притягнуті до відповідальності", - написав Джонсон.

Appalled to see another vocal Russian journalist, Arkady Babchenko, murdered. My thoughts are with his wife and young daughter. We must defend freedom of speech and it is vital that those responsible are now held to account. — Boris Johnson (@BorisJohnson) May 30, 2018

Нагадаємо, що Генеральний секретар Ради Європи Торнбьорн Ягланд засудив вбивство українського журналіста Аркадія Бабченко.

Також Уповноважений Верховної Ради України (ВРУ) з прав людини Людмила Денісова заявила, що суспільство чекає ефективних дій від влади щодо розслідування вбивства Аркадія Бабченка.