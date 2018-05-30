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Британія вимагає притягнути до відповідальності вбивць Бабченка

НовиниСуспільство    30.05.2018 - 13:21
Фото: Боріс Джонсон (facebook.com/borisjohnson)
Фото: Боріс Джонсон (facebook.com/borisjohnson)

Бабченка застрелили 29 травня у Києві

Міністр закордонних справ Великої Британії Боріс Джонсон вимагає притягнути до відповідальності вбивць російського опозиційного журналіста Аркадія Бабченка. Про це він написав у своєму Twitter.

"Я був приголомшений, коли дізнався, що ще один помітний російський журналіст, Аркадій Бабченко, був убитий. Мої думки з його дружиною і донькою. Ми повинні захистити свободу слова і вкрай важливо, щоб винні були притягнуті до відповідальності", - написав Джонсон.

 

Нагадаємо, що Генеральний секретар Ради Європи Торнбьорн Ягланд засудив вбивство українського журналіста Аркадія Бабченко. 

Також Уповноважений Верховної Ради України (ВРУ) з прав людини Людмила Денісова заявила, що суспільство чекає ефективних дій від влади щодо розслідування вбивства Аркадія Бабченка.

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Теги публікації: Великобритания, Аркадій Бабченко  Популярні теги: Київ, Порошенко Петро, Новини АТО, новости Украины, пенсионная реформа
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