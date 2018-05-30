Социальные страницы
Курси валют
USD
26.35
Курс доллара
Покупка 25.91
Продажа 26.35
Межбанк ASK 26.88
Межбанк BID 26.84
НБУ 2632.96
Форекс EUR/USD 1.2473
EUR
32.48
Курс евро
Покупка 31.83
Продажа 32.48
Межбанк ASK 33.59
Межбанк BID 33.54
НБУ 3240.64
Форекс EUR/USD 1.2473
RUB
4.64
Курс рубля
Покупка 4.24
Продажа 4.64
НБУ 4.58
Форекс EUR/USD 1.2473
USD
26.35
Курс доллара
Покупка 25.91
Продажа 26.35
Межбанк ASK 26.88
Межбанк BID 26.84
НБУ 2632.96
Форекс EUR/USD 1.2473
EUR
32.48
Курс евро
Покупка 31.83
Продажа 32.48
Межбанк ASK 33.59
Межбанк BID 33.54
НБУ 3240.64
Форекс EUR/USD 1.2473
RUB
4.64
Курс рубля
Покупка 4.24
Продажа 4.64
НБУ 4.58
Форекс EUR/USD 1.2473
News
АПК
Daily
Точка зору
Лонгріди
Styler
Інтерв'ю

Президент ПАРЄ закликає невідкладно розслідувати вбивство Бабченка

НовиниСуспільство    30.05.2018 - 14:16
Фото: Мікеле Ніколетті (flickr.com parliamentaryassembly)
Фото: Мікеле Ніколетті (flickr.com parliamentaryassembly)

Також він заявив, що українська влада має вжити заходів для гарантування безпеки журналістів

Президент Парламентської асамблеї Ради Європи (ПАРЄ) Мікеле Ніколетті закликав українську владу невідкладно розслідувати вбивство російського журналіста Аркадія Бабченка. Про це він написав у своєму Twitter.

"Рішуче засуджую вчорашнє вбивство журналіста Аркадія Бабченка в Києві. Напади на журналістів є серйозним порушенням свободи ЗМІ, захищеної Європейським судом з прав людини. Влада повинна невідкладно розслідувати це вбивство і вжити заходів для гарантування безпеки журналістів", - написав Ніколетті.

 

Нагадаємо, раніше повідомлялось, що міністр закордонних справ Великої Британії Боріс Джонсон вимагає притягнути до відповідальності вбивць російського опозиційного журналіста Аркадія Бабченка.

Також Генеральний секретар Ради Європи Торнбьорн Ягланд засудив вбивство українського журналіста Аркадія Бабченко. 

Додамо, що слідчі Національної поліції призначать проведення спеціальної балістичної експертизи, щоб з'ясувати яким чином стріляли в журналіста.

Аркадій Бабченко, відомий російський журналіст, якого вбили 29 травня 2018 року в Києві в під'їзді свого будинку трьома пострілами в спину. Як відомо, Бабченко близько року тому покинув Росію з міркувань безпеки. Загрози почали надходити після того, як він відмовився висловлювати співчуття у зв'язку з аварією літака Ту-154 над Чорним морем. Бабченко також підтримував Україну і був волонтером.
 

ЄС розраховує на швидке та прозоре розслідування вбивства Бабченко Журналісти почали власне розслідування вбивства Бабченка
Теги публікації: ПАРЄ, расследование, Аркадій Бабченко  Популярні теги: Київ, Порошенко Петро, Новини АТО, новости Украины, пенсионная реформа
"Обірвався трос": в мережі розповіли про падіння з популярного атракціону (відео)
"Щира й скромна": на Донбасі вбили 15-річну українку (фото)
Український музикант потрапив в жахливе ДТП в центрі Києва (фото)
В сім'ї Олега Винника сталося горе
On Top