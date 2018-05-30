Президент ПАРЄ закликає невідкладно розслідувати вбивство Бабченка

Також він заявив, що українська влада має вжити заходів для гарантування безпеки журналістів

Президент Парламентської асамблеї Ради Європи (ПАРЄ) Мікеле Ніколетті закликав українську владу невідкладно розслідувати вбивство російського журналіста Аркадія Бабченка. Про це він написав у своєму Twitter.

"Рішуче засуджую вчорашнє вбивство журналіста Аркадія Бабченка в Києві. Напади на журналістів є серйозним порушенням свободи ЗМІ, захищеної Європейським судом з прав людини. Влада повинна невідкладно розслідувати це вбивство і вжити заходів для гарантування безпеки журналістів", - написав Ніколетті.

Strongly condemn yesterday murder of journalist Arkady Babchenko in Kyiv. Attacks on journalists are a serious violation of media freedom protected by #ECHR. Authorities must promptly investigate this murder and take steps to guarantee safety of journalists @CoEMediaFreedom @coe — Michele Nicoletti (@PACE_President) May 30, 2018

Нагадаємо, раніше повідомлялось, що міністр закордонних справ Великої Британії Боріс Джонсон вимагає притягнути до відповідальності вбивць російського опозиційного журналіста Аркадія Бабченка.

Також Генеральний секретар Ради Європи Торнбьорн Ягланд засудив вбивство українського журналіста Аркадія Бабченко.

Додамо, що слідчі Національної поліції призначать проведення спеціальної балістичної експертизи, щоб з'ясувати яким чином стріляли в журналіста.

Аркадій Бабченко, відомий російський журналіст, якого вбили 29 травня 2018 року в Києві в під'їзді свого будинку трьома пострілами в спину. Як відомо, Бабченко близько року тому покинув Росію з міркувань безпеки. Загрози почали надходити після того, як він відмовився висловлювати співчуття у зв'язку з аварією літака Ту-154 над Чорним морем. Бабченко також підтримував Україну і був волонтером.

