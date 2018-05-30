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Генсек Ради Європи засудиd вбивство журналіста Бабченко e Києві

НовиниСуспільство    30.05.2018 - 12:17
Фото: Торнбьорн Ягланд (flickr.com mfarussia yagland)
Фото: Торнбьорн Ягланд (flickr.com mfarussia yagland)

ЄС стурбований постійними нападами на представників ЗМІ в Європі

Генеральний секретар Ради Європи Торнбьорн Ягланд засудив вбивство українського журналіста Аркадія Бабченко, яке відбулося 29 травня e Києві. Про це Ягланд написав у своєму Twitter.

Він підкреслив, що ЄС стурбований зростанням подібних злочинів в Європі і вимагає грунтовного розслідування інциденту.

"Ми рішуче засуджуємо вбивство журналіста Аркадія Бабченко у Києві. Воно повинно бути повністю і швидко досліджене. Напади на журналістів і свободу слова ростуть в Європі. Ми повинні зробити все можливе, щоб зупинити цю тенденцію, яка являє собою загрозу для демократії", - написав Ягланд.

Нагадаємо, Служба безпеки України (СБУ) займається розслідуванням вбивства журналіста Аркадія Бабченко разом зі слідчими поліції.

Бабченко був убитий в Києві 29 травня в під'їзді свого будинку трьома пострілами в спину.

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Темы: Вбивство Бабченко    Теги публікації: Аркадій Бабченко, Вбивство, Евросоюз  Популярні теги: Київ, Порошенко Петро, Новини АТО, новости Украины, пенсионная реформа
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