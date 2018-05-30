Генсек Ради Європи засудиd вбивство журналіста Бабченко e Києві

ЄС стурбований постійними нападами на представників ЗМІ в Європі

Генеральний секретар Ради Європи Торнбьорн Ягланд засудив вбивство українського журналіста Аркадія Бабченко, яке відбулося 29 травня e Києві. Про це Ягланд написав у своєму Twitter.

Він підкреслив, що ЄС стурбований зростанням подібних злочинів в Європі і вимагає грунтовного розслідування інциденту.

"Ми рішуче засуджуємо вбивство журналіста Аркадія Бабченко у Києві. Воно повинно бути повністю і швидко досліджене. Напади на журналістів і свободу слова ростуть в Європі. Ми повинні зробити все можливе, щоб зупинити цю тенденцію, яка являє собою загрозу для демократії", - написав Ягланд.

We strongly condemn the murder of journalist Arkady Babchenko in Kyiv. It must be fully and rapidly investigated. Attacks on journalists and free speech are on the rise in Europe. We must do all we can to stop this trend, which is a dangerous threat to democracy — Thorbjørn Jagland (@TJagland) May 30, 2018

Нагадаємо, Служба безпеки України (СБУ) займається розслідуванням вбивства журналіста Аркадія Бабченко разом зі слідчими поліції.

Бабченко був убитий в Києві 29 травня в під'їзді свого будинку трьома пострілами в спину.