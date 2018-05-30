Вбивство Бабченка: слідчі проведуть балістичну експертизу

Балістична експертиза передбачає дослідження боєприпасів і слідів пострілу

Слідчі Національної поліції призначать проведення спеціальної балістичної експертизи, щоб з'ясувати яким чином стріляли в журналіста Аркадія Бабченка. Про це РБК-Україна розповіла представник Нацполіції Оксана Блищик.

"У справі Бабченка буде проведено балістичну експертизу. Це спеціальна експертиза по зброї", - розповіла Блищик.

Зазначимо, що балістична експертиза передбачає дослідження слідів зброї, слідів пострілу, а також ситуаційних обставин пострілу.

Нагадаємо, вчора, 29 травня, Бабченко був убитий в Києві в під'їзді свого будинку трьома пострілами в спину. Екс-радник голови МВС Антон Геращенко розповів подробиці вбивства Аркадія Бабченко. За його словами, Аркадій пішов у магазин за хлібом. В цей час вбивця чекав його в під'їзді будинку, і коли Бабченко відкривав двері в квартиру, той завдав йому кілька пострілів у спину. Також Геращенко повідомив про те, що однією з версій слідства будуть дії російських спецслужб.

Представник Національної поліції Ярослав Тракало розповів РБК-Україна, що для розслідування вбивства журналіста Аркадія Бабченко слідство проведе всі необхідні експертизи. По вбивствау Бабченка сьогодні призначать судово-медичну експертизу.