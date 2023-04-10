Президент ПАР відправить до США свого представника для обговорення позиції щодо РФ
Президент ПАР Сиріл Рамафоса направить свого посланця до США для обговорення позиції Південно-Африканської Республіки щодо Росії.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на заяву офіційного представника президента ПАР Вінсента Магвені, яку приводить News24.
Він відмовився розповісти подробиці цієї поїздки та запропонував звертатися за роз'ясненнями до офіційного представника МЗС ПАР Лунга Нгкенгелеле. Той сказав, що не може повідомити, хто стане посланцем президента ПАР.
За словами члена національного виконкому правлячої у ПАР партії "Африканський національний конгрес" Обіду Бапели, представник має бути досвідченою та авторитетною фігурою.
"Скоріш за все, це має бути екс-міністр, який до того ж мав досвід життя в еміграції в США, оскільки в такому разі він знав би громаду афроамериканців, керівництво колишніх американських організацій боротьби з апартеїдом, керівництво США з-поміж демократіві республіканців, а також впливових представників товариств", - сказав Бапела.
Нагадаємо, 17 березня суд Гааги дозволив заарештувати Путіна, оскільки він винний у депортації українців.
Пізніше Південно-Африканська Республіка заявила про намір провести консультації з Росією щодо можливого приїзду диктатора Володимира Путіна до країни на саміт БРІКС.
Також Магвеня заявляв, що Південна Африканська Республіка знає про свої юридичні зобов'язання щодо ордера на арешт російського диктатора Володимира Путіна, який видав Міжнародний кримінальний суд.
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