Президент ЮАР отправит в США своего представителя для обсуждения позиции касательно РФ

Президент ЮАР Сирил Рамафоса направит своего посланника в США для обсуждения позиции Южно-Африканской Республики в отношении России.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на заявление официального представителя президента ЮАР Винсента Магвени, которое приводит News24.

Он отказался рассказать подробности этой поездки и предложил обращаться за разъяснениями к официальному представителю МИД ЮАР Лунгу Нгкенгелеле. Он сказал, что не может сообщить, кто станет посланником президента ЮАР.

По словам члена национального исполкома правящей в ЮАР партии "Африканский национальный конгресс" Обеда Бапелы, представитель должен быть опытной и авторитетной фигурой.

"Скорее всего, это должен быть экс-министр, который к тому же имел опыт жизни в эмиграции в США, поскольку в таком случае он знал бы общину афроамериканцев, руководство бывших американских организаций по борьбе с апартеидом, руководство США среди демократов и республиканцев, а также влиятельных представителей обществ", - сказал Бапелла.