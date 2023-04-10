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Президент ЮАР отправит в США своего представителя для обсуждения позиции касательно РФ

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Понедельник 10 апреля 2023 21:47
Президент ЮАР отправит в США своего представителя для обсуждения позиции касательно РФ Фото: Президент ЮАР Сирил Рамафоса (flickr.com)
Автор: Дмитрий Браславский

Президент ЮАР Сирил Рамафоса направит своего посланника в США для обсуждения позиции Южно-Африканской Республики в отношении России.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на заявление официального представителя президента ЮАР Винсента Магвени, которое приводит News24.

Он отказался рассказать подробности этой поездки и предложил обращаться за разъяснениями к официальному представителю МИД ЮАР Лунгу Нгкенгелеле. Он сказал, что не может сообщить, кто станет посланником президента ЮАР.

По словам члена национального исполкома правящей в ЮАР партии "Африканский национальный конгресс" Обеда Бапелы, представитель должен быть опытной и авторитетной фигурой.

"Скорее всего, это должен быть экс-министр, который к тому же имел опыт жизни в эмиграции в США, поскольку в таком случае он знал бы общину афроамериканцев, руководство бывших американских организаций по борьбе с апартеидом, руководство США среди демократов и республиканцев, а также влиятельных представителей обществ", - сказал Бапелла.

Напомним, 17 марта суд Гааги разрешил арестовать Путина , поскольку он виновен в депортации украинцев.

Позже Южно-Африканская Республика заявила о намерении провести консультации с Россией по поводу возможного приезда диктатора Владимира Путина в страну на саммит БРИКС.

Также Магвеня заявлял, что Южная Африканская Республика знает о своих юридических обязательствах по ордеру на арест российского диктатора Владимира Путина, издавшего Международный уголовный суд.

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