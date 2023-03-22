На тлі ордера. ПАР хоче обговорити з Росією присутність Путіна на саміті БРІКС

Як повідомляє РБК-Україна з посиланням на журналіста Софі Мокоену в Twitter , про це заявила глава МЗС ПАР Наледі Пандор.

"Південна Африка повинна буде розглянути існуючі положення нашого законодавства (щодо ордера на арешт Путіна - ред.). Ми також, я думаю, маємо провести дискусію в Кабінеті міністрів, а також з нашими колегами в Росії і справді визначити шлях уперед, у нас поки що немає такої дискусії", - заявила вона.

Варто зауважити, що Путін у серпні має намір відвідати Дурбан - друге за населенням портове місто ПАР. Там пройде саміт БРІКС. При цьому ПАР має заарештувати Путіна після того, як відповідний ордер видав Міжнародний кримінальний суд.