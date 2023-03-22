ua ru
Ср, 22 березня News Daily Styler Travel
Війна Росії з Україною Контрнаступ ЗСУ Зеленський заяви Переговори Росії та України Біженцям Обличчя Війни
News Новини України Війна Росії з Україною Коронавірус Світ Політика Надзвичайні події Суспільство Економіка Фінанси Енергетика Інфраструктура Hi-tech Спорт Прес-релізи
Daily Статті Інтерв'ю Точка зору Лонгріди Lite Auto Realty
Styler Життя Персони Події Новини науки Курйози Новости спорта Телешоу Фільми і серіали Війна Потрібна допомога Наші автори
Travel Біженцям Новини авіації Відпочинок в Україні Відпочинок за кордоном Путівники Особистий досвід Вікенд Точки зору

На тлі ордера. ПАР хоче обговорити з Росією присутність Путіна на саміті БРІКС

Новость на русском →
Середа 22 березня 2023 19:53
На тлі ордера. ПАР хоче обговорити з Росією присутність Путіна на саміті БРІКС Фото: Володимир Путін, російський диктатор (Getty Images)
Автор: Іван Носальський

Південно-Африканська Республіка має намір провести консультації з Росією щодо можливого приїзду диктатора Володимира Путіна до країни на саміт БРІКС.

Як повідомляє РБК-Україна з посиланням на журналіста Софі Мокоену в Twitter, про це заявила глава МЗС ПАР Наледі Пандор.

"Південна Африка повинна буде розглянути існуючі положення нашого законодавства (щодо ордера на арешт Путіна - ред.). Ми також, я думаю, маємо провести дискусію в Кабінеті міністрів, а також з нашими колегами в Росії і справді визначити шлях уперед, у нас поки що немає такої дискусії", - заявила вона.

Варто зауважити, що Путін у серпні має намір відвідати Дурбан - друге за населенням портове місто ПАР. Там пройде саміт БРІКС. При цьому ПАР має заарештувати Путіна після того, як відповідний ордер видав Міжнародний кримінальний суд.

Нагадаємо, 17 березня суд Гааги дозволив заарештувати Путіна, оскільки він винний у депортації українців.

Пізніше стало відомо, що таке рішення суттєво обмежує можливості диктатора виїжджати за кордон.

Термінові та важливі повідомлення про війну Росії проти України читайте на каналі РБК-Україна в Telegram.

Читайте РБК-Україна в Google News
Російська Федерація ЮАР Международный уголовный суд
NEWS
Джанкойський вузол. Навіщо Україна вдарила по ньому та як це допоможе звільнити Крим
Джанкойський вузол. Навіщо Україна вдарила по ньому та як це допоможе звільнити Крим
DAILY
Олександр Ткаченко: В "хороших росіян" не вірю, але є корисні, які засуджують Путіна
Ростислав Шаправський, Мілан Лєліч Олександр Ткаченко: В "хороших росіян" не вірю, але є корисні, які засуджують Путіна