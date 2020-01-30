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Президент Палестины изложит позицию по "сделке века" в Совбезе ООН

Новости » В мире     30.01.2020 - 04:40
Президент Палестины изложит позицию по "сделке века" в Совбезе ООН
Фото: Махмуд Аббас (flickr.com/statephotos)

Аббас посетит Совбез ООН, где озвучит позицию Палестины в отношении представленной США "сделки века"

Президент Палестины Махмуд Аббас посетит в ближайшие две недели Совбез ООН, где озвучит позицию страны в отношении представленной США "сделки века" по ближневосточному урегулированию. Об этом заявил журналистам постпред Палестины при ООН Рияд Мансур, передает РБК-Украина со ссылкой на российские СМИ.

По его словам, Палестина продолжит консультации в ООН.

"Мы только что встретились с председателем Совбеза. Мы продолжим наши консультации (в ООН, - ред.). Консультации будут скоординированы с визитом президента Аббаса в течение ближайших двух недель в Совет безопасности, в ходе которого он представит всему международному сообществу реакцию палестинского народа и палестинского руководства на эту атаку в отношении национальных прав палестинского народа со стороны администрации Трампа", - сказал Мансур.

Напомним, Трамп вместе с премьер-министром Израиля Биньямином Нетаньяху объявил ключевые положения "сделки века". Соглашение предполагает взаимное признание двух государств, а Иерусалим при этом должен стать столицей Израиля.

Палестина отказалась признавать сделку. Вскоре на Западном берегу реки Иордан начались протесты. Между протестующими и военными Израиля произошли стычки, в ходе которых пострадали 22 палестинца.

Как писало РБК-Украина, в ООН прокомментировали "сделку века" по ближневосточному урегулированию. В ситуации с Израилем и Палестиной ООН будет придерживаться международных документов.

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